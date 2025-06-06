محافظ الإسكندرية يؤدي صلاة عيد الأضحى في مسجد سيدي جابر-صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أدى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد سيدي جابر في نطاق حي شرق، وسط حضور كبير من المواطنين الذين توافدوا في أجواء إيمانية واحتفالية مميزة.

وعقب الصلاة، قدَّم المحافظ التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العيد، متمنيًا دوام التقدم والرخاء لمصر تحت قيادته. كما وجَّه التهنئة إلى الشعب المصري والأمة الإسلامية بالمناسبة.

وشهدت صلاة العيد مشاركة عدد من القيادات التنفيذية والدينية والأمنية، بينهم السكرتير العام للمحافظة، السكرتير العام المساعد، المستشار العسكري، مدير أمن الإسكندرية، رئيس حي شرق، ووكيل وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى شخصيات بارزة من مختلف الجهات.