عيدية الأطفال تُبهج المصلين.. بالونات وحلوى بعد الصلاة بالفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

شهدت ساحة مسجد الفتح بمنطقة باغوص بمدينة الفيوم أجواءً مبهجة خلال صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث قام عدد من الأطفال بتوزيع هدايا رمزية على المصلين عقب الانتهاء من الصلاة.

وتضمنت الهدايا التي وزعها الأطفال على المصلين بالونات ملونة وأكياس حلوى، ما أضفى لمسة من الفرح على الأجواء الروحانية.

وأدى المئات من أهالي منطقتي باغوص والبحاري صلاة العيد وسط أجواء من البهجة والسرور، في مشهد يعكس روح المحبة والمشاركة التي يتميز بها هذا اليوم المبارك.