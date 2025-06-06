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محافظ القليوبية يزور دار المسنين ويهدي النزلاء الورود والهدايا (صور)

09:10 ص الجمعة 06 يونيو 2025
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  • عرض 8 صورة
    محافظ القليوبية يزور دار المسنين ويهدي النزلاء الورود والهدايا (8)
  • عرض 8 صورة
    محافظ القليوبية يزور دار المسنين ويهدي النزلاء الورود والهدايا (6)
  • عرض 8 صورة
    محافظ القليوبية يزور دار المسنين ويهدي النزلاء الورود والهدايا (4)
  • عرض 8 صورة
    محافظ القليوبية يزور دار المسنين ويهدي النزلاء الورود والهدايا (3)
  • عرض 8 صورة
    محافظ القليوبية يزور دار المسنين ويهدي النزلاء الورود والهدايا (5)
  • عرض 8 صورة
    محافظ القليوبية يزور دار المسنين ويهدي النزلاء الورود والهدايا (2)
  • عرض 8 صورة
    محافظ القليوبية يزور دار المسنين ويهدي النزلاء الورود والهدايا (7)
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

زار المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، نزلاء دار المسنين بمدينة بنها، تقديرًا لدورهم وتضحياتهم، مقدمًا لهم الهدايا والورود بمناسبة عيد الأضحى. واطمأن المحافظ على مستوى الرعاية المقدمة لهم، معبرًا عن سعادته بمشاركتهم فرحة العيد.

رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة، ورشا حماد وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، ووليد الشهاوي رئيس مركز ومدينة بنها.

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية دار المسنين بنها عيد الأضحى 2025
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