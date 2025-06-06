محافظ قنا يؤدي صلاة العيد ويوجه بتشديد الرقابة والخدمات (صور)

قنا – عبد الرحمن القرشي:

أدى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، صباح اليوم صلاة عيد الأضحى بمسجد العارف بالله سيدي عبد الرحيم القنائي، وسط حضور كبير من المواطنين الذين توافدوا منذ الصباح في أجواء روحانية تجمع بين الفرح والسكينة.

ألقى خطبة العيد الدكتور محمد محمود عبد الرازق، إمام وخطيب المسجد، مؤكداً أن يوم العيد من أعظم أيام المسلمين، حيث تجسد سنة الأضحية المباركة طاعة الله واقتداءً بإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، مستشهداً بالآية الكريمة: "قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين". وشدد على أن الأعياد تمثل مواسم للفرح والبر والتواصل، داعياً المسلمين للاقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أداء شعائر الأضحية.

بعد الصلاة، تبادل المحافظ التهاني مع المواطنين والقيادات التنفيذية، متمنياً أن يعيد الله العيد على مصر والأمة الإسلامية بالأمن والخير والبركات، وأن يحفظ البلاد من كل مكروه.

في إطار متابعة الخدمات، أصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء المجالس المحلية والجهات التنفيذية بالنزول الميداني لمراقبة جودة الخدمات المقدمة، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول. كما شدد على تطبيق العقوبات الفورية على الذبح خارج المجازر، حفاظاً على البيئة والمظهر الحضاري.

وأشار إلى تشكيل لجان تفتيشية مشتركة بين التموين والصحة والطب البيطري والوحدات المحلية للقيام بجولات يومية على الأسواق والمجازر لمراقبة الأسعار وجودة السلع واللحوم.

وأكد على إحكام الرقابة على المواقف العامة وخطوط سير سيارات السرفيس، لضمان انسيابية الحركة وسهولة تنقل المواطنين خلال أيام العيد، مع التعامل الفوري مع أي طوارئ أو تجاوزات.