محافظ القليوبية يزور مستشفيات بنها للتهنئة بالعيد (صور)

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

قام المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بجولة صباحية في أول أيام عيد الأضحى المبارك، شملت مستشفى بنها الجامعي، ومستشفى بنها التعليمي، ومستشفى بنها للتأمين الصحي، يرافقه الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها.

وخلال الزيارة، قدم المحافظ التهاني للمرضى والأطقم الطبية، ووزع الورود والهدايا تعبيرًا عن البهجة والفرحة بهذه المناسبة، معبّرًا عن تقديره للجهود المبذولة من العاملين في القطاع الصحي.

كما اطمأن عطية على جودة الخدمات الطبية واستمرارية العمل في أقسام الاستقبال والطوارئ، مؤكداً جاهزية الفرق الطبية للتعامل مع أي حالات طارئة طوال أيام العيد، وموجهاً تحية إعزاز وتقدير لمنظومة الصحة بالمحافظة.