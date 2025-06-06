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محافظ المنيا يؤدي صلاة العيد بكورنيش النيل (صور)

08:54 ص الجمعة 06 يونيو 2025
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    محافظ المنيا يؤدي صلاة العيد بكورنيش النيل (6)
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    محافظ المنيا يؤدي صلاة العيد بكورنيش النيل (5)
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    محافظ المنيا يؤدي صلاة العيد بكورنيش النيل (4)
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    محافظ المنيا يؤدي صلاة العيد بكورنيش النيل (3)
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    محافظ المنيا يؤدي صلاة العيد بكورنيش النيل (8)
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    محافظ المنيا يؤدي صلاة العيد بكورنيش النيل (11)
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    محافظ المنيا يؤدي صلاة العيد بكورنيش النيل (10)
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    محافظ المنيا يؤدي صلاة العيد بكورنيش النيل (2)
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    محافظ المنيا يؤدي صلاة العيد بكورنيش النيل (7)
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    محافظ المنيا يؤدي صلاة العيد بكورنيش النيل (1)
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المنيا - جمال محمد:

أدى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صلاة عيد الأضحى المبارك اليوم الجمعة بساحة مدرسة الفريق صفى الدين أبو شناف الثانوية العسكرية على كورنيش النيل بمدينة المنيا، وسط حشود كبيرة من المصلين الذين عبروا عن فرحتهم بالعيد في أجواء روحانية مفعمة بالسكينة.

شارك في الصلاة عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية، من بينهم الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء مجدي سالم مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، إلى جانب مسؤولين آخرين.

بعد الصلاة، تبادل المحافظ التهاني مع المواطنين، متمنيًا أن يعيد الله العيد على مصر والأمة الإسلامية بالخير والبركات، وأن تستمر البلاد في الأمن والاستقرار.

وأكد كدواني اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان توفير بيئة آمنة ومنظمة خلال أيام العيد، من خلال رفع حالة الطوارئ في المرافق الحيوية، وتشديد الرقابة على الأسواق والمجازر، وتعزيز الخدمات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على سلامة وراحة المواطنين.

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اللواء عماد كدواني محافظ المنيا صلاة عيد الأضحى كورنيش النيل
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