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إقبال واسع على شواطئ ومنتزهات جنوب سيناء في العيد (صور)

08:46 ص الجمعة 06 يونيو 2025
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    فرحة العيد
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    فتح الشواطئ بالمجان
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    ممشى اهل مصر
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    توافد المواطنين على الساحات ومناطق الترفيه
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    المواطنين على الشواطئ
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    الكورنيش بطور سبناء
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    الغاب ترفيهية للاطفال
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    العيد في جنوب سيناء
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    عيد الاضحى بطور سيناء
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    الشواطئ في اول أيام العيد
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    الشواطئ بجنوب سيناء
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    التوافد على الميادين
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    البالونات
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    فرحة الاطفال بالعيد
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    اقبال على المناطق الترفيهية
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    الاحتفال بالعيد
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    اقبال على الساحات
  • عرض 22 صورة
    اقبال الاطفال على شراء البالونات
  • عرض 22 صورة
    إقبال واسع على شواطئ ومنتزهات جنوب سيناء في العيد
  • عرض 22 صورة
    الاقبال على الكورنيش
  • عرض 22 صورة
    الشواطئ
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جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت حدائق وشواطئ وكورنيش مدن جنوب سيناء إقبالاً كبيراً من المواطنين والزائرين لقضاء أول أيام عيد الأضحى، حيث توافد الناس للاستمتاع بالأجواء والاحتفال بتناول الأسماك المملحة والفسيخ والرنجة، إلى جانب العصائر والحلويات. كما استقبل مشايخ القبائل البدوية المهنئين في الدواوين والمقاعد، تعبيراً عن التقاليد الاجتماعية الأصيلة.

وأكد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، على فتح الشواطئ مجاناً أمام الزوار، مع استمرار عمل الأجهزة الخدمية مثل الكهرباء والصحة والمرور والتموين، ورفع حالة الطوارئ، وتفعيل غرف عمليات متصلة لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ. وشدد على تكثيف حملات النظافة والتفتيش على محلات بيع الأغذية للتأكد من صلاحية المنتجات.

في طور سيناء، فتحت الحدائق والممشى والشواطئ أبوابها مجاناً، وسط تواجد الباعة المتجولين وتوزيع الهدايا والبالونات للأطفال من قبل الشباب والجهات المعنية، في أجواء عيدية مفعمة بالبهجة. كما أغلق الكورنيش أمام السيارات حفاظاً على السلامة، مع فتح منطقة حمام موسى السياحية برسوم رمزية.

وفي رأس سدر، استقبلت الشواطئ آلاف الزوار من مختلف المحافظات، وسط تأمين أمني مكثف وتواجد سيارات الإسعاف لتقديم الدعم الطبي اللازم.

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جنوب سيناء عيد الأضحى 2025 شواطئ ومنتزهات جنوب سيناء
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