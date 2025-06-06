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وزعت الهدايا على الأطفال.. جاكلين عازر تشارك أهالي البحيرة فرحتهم بالعيد - صور

08:41 ص الجمعة 06 يونيو 2025
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    محافظ البحيرة تشارك الأهالي فرحتهم بالعيد6
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    محافظ البحيرة تشارك الأهالي فرحتهم بالعيد5
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    محافظ البحيرة تشارك الأهالي فرحتهم بالعيد3
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    محافظ البحيرة تشارك الأهالي فرحتهم بالعيد10
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    محافظ البحيرة تشارك الأهالي فرحتهم بالعيد
  • عرض 8 صورة
    محافظ البحيرة تشارك الأهالي فرحتهم بالعيد1
  • عرض 8 صورة
    محافظ البحيرة تشارك الأهالي فرحتهم بالعيد4
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البحيرة أحمد نصرة:

شاركت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الأهالي احتفالات عيد الأضحى المبارك، عقب أداء صلاة العيد بعدد من الميادين والشوارع الرئيسية بالمحافظة، وسط أجواء يملؤها الفرح وروح التآلف.

وقدمت المحافظ التهاني للمواطنين، متمنية لهم عيدًا سعيدًا، وداعية الله أن يُعيد هذه المناسبة المباركة على مصر بالأمن والخير والبركات.

ووزعت المحافظ الهدايا على الأطفال، وحرصت على التقاط الصور التذكارية معهم مؤكدة أن عيد الأضحى يمثل مناسبة لترسيخ قيم الوحدة والتراحم، وتعزيز روح الانتماء بين أبناء الوطن.

بالتزامن مع ذلك نفذ رؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية جولات ميدانية بعدد من الميادين لتقديم التهاني وتوزيع الهدايا على المواطنين، ونشر أجواء الفرح في مختلف أنحاء المحافظة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية والمرافق الحيوية خلال أيام العيد، مع تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات، وتعزيز التواجد الأمني لتأمين دور العبادة والميادين والمتنزهات، بما يضمن توفير بيئة آمنة وهادئة للمواطنين.

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الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة احتفالات عيد الأضحى صلاة العيد عيد الأضحى 2025
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