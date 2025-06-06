الآلاف يؤدون صلاة العيد بساحة مسجد ناصر الكبير بالفيوم (صور)

الفيوم – حسين فتحي:

أدى آلاف المواطنين صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد ناصر الكبير بمحافظة الفيوم، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والعميد شريف عامر المستشار العسكري، والشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف.

تناولت خطبة العيد التي ألقاها الشيخ سلامة عبد الرازق أهمية الامتثال لأوامر الله عز وجل، مع التركيز على التدبر في شعيرتي التضحية والفداء، وما تحمله من قيم الطاعة والصبر.

وأشار عبد الرازق إلى أن الأعياد تأتي عقب فترات الطاعات، مشددًا على ضرورة صلة الرحم، وإدخال الفرحة على قلوب المساكين والفقراء، إلى جانب تعزيز قيم التسامح والعفو، وتنقية القلوب من الحقد والكراهية، مع مجاهدة النفس بالعبادة وحسن الخلق.