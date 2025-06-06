محافظ الإسماعيلية يؤدي صلاة العيد بساحة الملاعب المفتوحة (صور)

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أدى اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، صباح الجمعة صلاة عيد الأضحى بساحة “الملاعب المفتوحة” بحي ثان بمدينة الإسماعيلية، وسط مشاركة واسعة من أهالي المحافظة.

حضر الصلاة عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، بينهم د. ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، واللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، والشيخ عبد الخالق عطيفي وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب، بالإضافة إلى مسؤولين وشخصيات عامة.

أمّ المصلين الشيخ عبد الخالق عطيفي الذي ألقى خطبة العيد، مؤكداً على معاني التضحية والامتثال لأوامر الله، وفضل يوم النحر وعظم شعائره التي تعزز وحدة المسلمين وترسخ الثقة برحمة الله.

وأشار عطيفي إلى أن عيد الأضحى يوم فرح وسرور، وأن الأضحية تعبير عن تعظيم شعائر الله واتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مضيفًا أن هذا اليوم يستجاب فيه الدعاء وترفع فيه الأعمال إلى الله.

عقب الصلاة، قدم المحافظ التهنئة لأهالي الإسماعيلية متمنياً لهم عيدًا سعيدًا، داعياً الله أن يعيد المناسبة على مصر بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ لها الأمن والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.