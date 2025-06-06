مئات يؤدون صلاة عيد الأضحى بساحات الإسماعيلية (صور)

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أدى المئات من المصلين بمحافظة الإسماعيلية، صباح الجمعة، صلاة عيد الأضحى المبارك في أجواء احتفالية مبهجة، حيث امتلأت الساحات المخصصة للصلاة بأهالي المحافظة من مختلف الفئات العمرية، مع حضور مميز للأطفال الذين عبّروا عن فرحتهم بالعيد.

شهدت ساحات مسجد الرحمن وعدد من المواقع الأخرى فعاليات خاصة للأطفال، شملت تنظيم “شلالات البلالين” واستقبال شخصيات كرتونية محبوبة، ما نال تفاعلًا واسعًا وأضفى أجواء بهيجة تعزز روح العيد بين المصلين.

أعلنت مديرية أوقاف الإسماعيلية عن تجهيز 108 ساحات لأداء صلاة العيد على مستوى المحافظة، في إطار خطة وزارة الأوقاف لتيسير أداء الشعائر في بيئة آمنة ومنظمة.

وأكدت المديرية توفير جميع الخدمات والمرافق اللازمة داخل الساحات، مع توزيع الخطباء الأساسيين والاحتياطيين، لضمان انتظام الصلاة والخطبة ضمن الوقت المحدد، مع الالتزام الكامل بالتعليمات الرسمية ورفض إقامة أي ساحات غير مرخصة.

كما أوضحت التنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية لضمان خروج الصلاة في أجواء آمنة وخاشعة، متمنية لجميع المواطنين عيدًا سعيدًا يعمه الأمن والخير والطمأنينة.