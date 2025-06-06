فرحة عيد الأضحى تملأ شوارع البحيرة بالبالونات والخيل والمراجيح (صور)

البحيرة – أحمد نصرة

شهدت محافظة البحيرة صباح اليوم احتفالات واسعة بعيد الأضحى المبارك، حيث توافد الآلاف من الأهالي من مختلف الأعمار إلى ميدان جلال قريطم، أكبر ميادين المحافظة، وسط أجواء مليئة بالبهجة والسرور.

تزين الميدان بمظاهر احتفالية متنوعة، شملت باعة البالونات، المراجيح، وإقبالًا كبيرًا على ركوب الخيل، ما عكس فرحة العيد التي جمعت الأسر والشباب والأطفال في مشهد مفعم بالحيوية.

في ذات السياق، أدى اللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود هويدي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، صلاة عيد الأضحى بمسجد التوبة في مدينة دمنهور، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات تنفيذية وأمنية ودينية، بالإضافة إلى رجال الدين من وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

تأتي هذه الفعاليات في إطار التقاليد الاجتماعية والدينية التي تعكس روح العيد وتعزز الروابط المجتمعية في المحافظة.