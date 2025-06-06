590 ألفًا يؤدون صلاة العيد بمراكز الشباب بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

شهدت مراكز الشباب في الإسكندرية صباح اليوم الجمعة توافد نحو 590 ألف مصلٍ لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء إيمانية واحتفالية مميزة.

جاء ذلك ضمن مبادرة "العيد أحلى في مراكز الشباب"، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ومديرية الأوقاف بالإسكندرية.

تم تجهيز الملاعب والساحات المخصصة للصلاة منذ ساعات الصباح الأولى، بمشاركة فرق التطوع والكشافة والجوالة، إضافة إلى الكيانات الشبابية التي ساهمت في التنظيم. بعد الصلاة، وزعت الحلوى والهدايا على الأطفال، تعبيرًا عن فرحة العيد.

أكدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، رفع حالة الاستعداد القصوى عبر غرفة عمليات مركزية لمتابعة الفعاليات، والتعامل الفوري مع أية مشكلات. كما قامت الفرق الإعلامية بتغطية الاحتفالات بشكل مباشر لنقل صورة متكاملة عن الأنشطة.

أوضحت الشريف أن المبادرة تهدف إلى تعزيز قيم التراحم والتكافل الاجتماعي، من خلال فتح مراكز الشباب لاستقبال الأطفال والشباب وأسرهم، وتوفير برامج ترفيهية وثقافية متنوعة طوال أيام العيد.

شهدت الفعاليات عروضًا فنية وترفيهية بمشاركة واسعة من الفرق الشبابية والمتطوعين، إلى جانب توزيع الهدايا والحلوى، ما أضفى على الاحتفالات طابعًا مبهجًا ومتجددًا.