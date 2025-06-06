إعلان

590 ألفًا يؤدون صلاة العيد بمراكز الشباب بالإسكندرية (صور)

08:21 ص الجمعة 06 يونيو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    صلاة العيد بمراكز الشباب بالإسكندرية (2)
  • عرض 7 صورة
    صلاة العيد بمراكز الشباب بالإسكندرية (4)
  • عرض 7 صورة
    صلاة العيد بمراكز الشباب بالإسكندرية (5)
  • عرض 7 صورة
    صلاة العيد بمراكز الشباب بالإسكندرية (7)
  • عرض 7 صورة
    صلاة العيد بمراكز الشباب بالإسكندرية (3)
  • عرض 7 صورة
    صلاة العيد بمراكز الشباب بالإسكندرية (6)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

شهدت مراكز الشباب في الإسكندرية صباح اليوم الجمعة توافد نحو 590 ألف مصلٍ لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء إيمانية واحتفالية مميزة.

جاء ذلك ضمن مبادرة "العيد أحلى في مراكز الشباب"، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ومديرية الأوقاف بالإسكندرية.

تم تجهيز الملاعب والساحات المخصصة للصلاة منذ ساعات الصباح الأولى، بمشاركة فرق التطوع والكشافة والجوالة، إضافة إلى الكيانات الشبابية التي ساهمت في التنظيم. بعد الصلاة، وزعت الحلوى والهدايا على الأطفال، تعبيرًا عن فرحة العيد.

أكدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، رفع حالة الاستعداد القصوى عبر غرفة عمليات مركزية لمتابعة الفعاليات، والتعامل الفوري مع أية مشكلات. كما قامت الفرق الإعلامية بتغطية الاحتفالات بشكل مباشر لنقل صورة متكاملة عن الأنشطة.

أوضحت الشريف أن المبادرة تهدف إلى تعزيز قيم التراحم والتكافل الاجتماعي، من خلال فتح مراكز الشباب لاستقبال الأطفال والشباب وأسرهم، وتوفير برامج ترفيهية وثقافية متنوعة طوال أيام العيد.

شهدت الفعاليات عروضًا فنية وترفيهية بمشاركة واسعة من الفرق الشبابية والمتطوعين، إلى جانب توزيع الهدايا والحلوى، ما أضفى على الاحتفالات طابعًا مبهجًا ومتجددًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مراكز الشباب الإسكندرية مديرية الأوقاف بالإسكندرية وزارة الشباب والرياضة صلاة عيد الأضحى عيد الأضحى 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الرئيس السيسي يؤدي صلاة العيد ويوجّه تهانيه للعالمين العربي والإسلامي
استمرار الارتفاع وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أيام عيد الأضحى
دليلك الشرعي عن الأضحية.. أهم 57 سؤالاً وإجابة شرعية من الإفتاء المصرية