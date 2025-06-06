محافظ بني سويف يؤدي صلاة العيد بمسجد عمر بن عبدالعزيز (صور)

بني سويف – حمدي سليمان:

أدى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز وسط المدينة، بحضور بلال حبش نائب المحافظ، واللواء مجدي لطفي نائب مدير الأمن، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

تضمنت خطبة عيد الأضحى التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف، شرحًا لأهمية ركن الحج ووقوف عرفة، باعتبارها من خير أيام الله التي تحمل معاني الوفاء والفداء والتآلف والاعتصام بحبل الله المتين. كما نوه إلى آداب العيد التي حث عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها ذبح الأضاحي مباشرة بعد الصلاة، وتبادل التهاني، والتوسعة على الأسرة والأقارب دون إسراف، فضلاً عن الإحسان إلى الفقراء والمساكين، مبادئ تعكس روح البر والتعاون والتكافل في الإسلام.

بعد الصلاة، هنأ المحافظ أبناء بني سويف وقياداتها، متمنيًا أن يعم عيد الأضحى الخير والبركة على الشعب المصري، وأن تكون أيام العيد مباركة وسعيدة للجميع.