محافظ القليوبية يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد ناصر ببنها (صور)

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

شارك المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مساء الجمعة، في أداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر بمنطقة الفلل في مدينة بنها. وكان برفقته اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، من بينهم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، ووكيل وزارة الأوقاف الشيخ ياسر حلمي غياتي.

وجاءت خطبة العيد لتؤكد على عظمة فضل الله تعالى في منح عباده عيد الأضحى، وهو العيد الأكبر الذي يجسد معاني الفداء والتضحية والفرح. وشدد الخطيب على أهمية تلبية التكبيرات والفرح بهذا اليوم المبارك، والاقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التضحية بالأضاحي، تعظيمًا لشعائر الله وابتغاءً لمرضاته.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أن صلاة العيد أقيمت في تمام الساعة 6:18 صباحًا وفقًا لهيئة المساحة المصرية، وخصصت المديرية 471 ساحة ومسجدًا لإقامة الصلاة، منها 126 ساحة بمراكز الشباب، إلى جانب المساجد الكبرى.

وفي إطار الاستعدادات، تابع محافظ القليوبية استعدادات المراكز والمدن والأحياء لتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات حول ساحات الصلاة، عبر غرفة عمليات مركزية منذ الثانية صباحًا، لضمان سهولة وسلامة أداء المصلين لصلاة العيد.