161 ساحة تستقبل آلافًا لأداء صلاة عيد الأضحى في بني سويف (صور)

بني سويف – حمدي سليمان:

شهدت محافظة بني سويف، صباح اليوم الجمعة، إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في 161 ساحة موزعة بين 82 مركز شباب و79 ساحة مدارس ومساجد، استقبلت آلاف المواطنين وسط أجواء احتفالية وإجراءات أمنية مشددة.

تضمن الخطاب الديني الذي ألقاه الخطباء والأئمة فضائل عيد الأضحى، مع التأكيد على الاقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأهمية استغلال هذه الأيام المباركة لتجديد العهد مع الله بقلوب خاشعة. كما تم شرح قصة فداء النبي إبراهيم بالكبش، والتي تمثل رموزًا للتضحية والإيمان بالله.

وجّهت مديرية الأوقاف ببني سويف، بالتعاون مع الوحدات المحلية ومديريتَي الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، تجهيز هذه الساحات، مع تشديد وكيل الوزارة الدكتور عاصم قبيصي على الانضباط الدعوي والالتزام بمضمون الخطبة.