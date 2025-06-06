شلالات بالونات تُبهج المصلين بعد صلاة عيد الأضحى ببورسعيد (صور)

بورسعيد – طارق الرفاعي:

شهدت ساحات صلاة عيد الأضحى في محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، مشهدًا احتفاليًا مميزًا مع تساقط شلالات من البالونات الملونة من أسطح العمارات المحيطة بالساحات، حيث أطلقها شباب وأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني فور انتهاء المصلين من أداء الصلاة.

تنافس الأطفال والشباب على التقاط البالونات في محيط ساحة المسجد الكبير ببورفؤاد، وسط أجواء من الفرح والابتسامة، فيما حرص الأهالي على توثيق اللحظات بصور تذكارية.

تخللت الاحتفالات توزيع الحلوى والألعاب على الأطفال، إلى جانب إقامة حفلات موسيقية على أنغام الـ"دي جي"، بمشاركة فرق العرائس والفنون الشعبية والسمسمية، مما أضفى حيوية إضافية على أجواء العيد.