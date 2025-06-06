إعلان

"بلالين الفرحة" تزين أجواء صلاة عيد الأضحى بالباجور (صور)

07:28 ص الجمعة 06 يونيو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    أجواء صلاة عيد الأضحى بالباجور (4)
  • عرض 4 صورة
    أجواء صلاة عيد الأضحى بالباجور (2)
  • عرض 4 صورة
    أجواء صلاة عيد الأضحى بالباجور (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية - أحمد الباهي:

أدى آلاف المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك في ساحة شارع المسرب بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، وسط حضور كثيف من القيادات التنفيذية والشعبية، وتوافد المصلين منذ الخامسة والعشرين دقيقة صباحًا حتى موعد الصلاة عند السادسة وثماني عشرة دقيقة.

عقب الانتهاء من الصلاة، فوجئ المصلون بتساقط بالونات ملونة أضفت أجواء من البهجة والسرور، خاصة على الأطفال الذين تهافتوا لملاحقتها واحتضانها، ما أضفى جوًا احتفاليًا مميزًا في يوم العيد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صلاة عيد الأضحى عيد الأضحى 2025 مدينة الباجور المنوفية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الرئيس السيسي يؤدي صلاة العيد ويوجّه تهانيه للعالمين العربي والإسلامي
استمرار الارتفاع وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أيام عيد الأضحى
دليلك الشرعي عن الأضحية.. أهم 57 سؤالاً وإجابة شرعية من الإفتاء المصرية