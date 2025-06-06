"بلالين الفرحة" تزين أجواء صلاة عيد الأضحى بالباجور (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

أدى آلاف المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك في ساحة شارع المسرب بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، وسط حضور كثيف من القيادات التنفيذية والشعبية، وتوافد المصلين منذ الخامسة والعشرين دقيقة صباحًا حتى موعد الصلاة عند السادسة وثماني عشرة دقيقة.

عقب الانتهاء من الصلاة، فوجئ المصلون بتساقط بالونات ملونة أضفت أجواء من البهجة والسرور، خاصة على الأطفال الذين تهافتوا لملاحقتها واحتضانها، ما أضفى جوًا احتفاليًا مميزًا في يوم العيد.