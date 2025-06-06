بهجة عيد الأضحى تعم جنوب سيناء مع توافد المصلين على الساحات (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت محافظة جنوب سيناء، صباح اليوم الجمعة، توافدًا واسعًا من المواطنين، بينهم أسر وأطفال، على الساحات العامة والمساجد الكبرى لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء احتفالية اتسمت بالفرح والبهجة، حيث انتشرت مظاهر العيد من بالونات وزينة، وتزينت وجوه الأطفال بالابتسامات.

خصصت مديرية الأوقاف ساحات الصلاة وفق تنظيم يراعي الفصل بين الرجال والسيدات، مع فتح جميع المساجد التي يعمل بها أئمة على مستوى مدن المحافظة لاستقبال المصلين. كما تم التنبيه على الأئمة بالمشاركة المجتمعية عبر توزيع الحلوى والبالونات على الأطفال، تعزيزًا لأجواء الفرح.

وفي إطار الاستعدادات التنظيمية، نشرت الأجهزة الأمنية خدماتها بمحيط الساحات، وتولت إدارة المرور إغلاق الشوارع المؤدية إليها مؤقتًا للحد من الزحام، مع تنفيذ تحويلات مرورية لضمان انسيابية الحركة. كما تمركزت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية في محيط كل ساحة كإجراء احترازي.

وكانت مديرية الأوقاف قد أعلنت تخصيص 9 ساحات رئيسية لصلاة العيد على مستوى المحافظة، أبرزها ساحة إستاد الطور بمدينة طور سيناء، وساحة مسجد السلام بشرم الشيخ، ومسجد الرحمن برأس سدر، والزهراء بأبو رديس، والهدى بدهب، والتقوى بنويبع، والوادي المقدس بسانت كاترين، والرحمن بقرية النقب بطابا، والشهداء بأبو زنيمة.

وتأتي هذه الترتيبات في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة آمنة ومنظمة للاحتفال بأول أيام العيد، وسط التزام بالإجراءات التنظيمية والخدمية، وتفاعل مجتمعي واسع.