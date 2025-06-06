تدخل عاجل بمجمع الإسماعيلية الطبي ينقذ شابة من الوفاة

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أنقذ فريق الطوارئ بمجمع الإسماعيلية الطبي، التابع لهيئة الرعاية الصحية، حياة سيدة شابة بعد تعرضها لتوقف مفاجئ في عضلة القلب نتيجة نزيف حاد، إثر خضوعها لولادة قيصرية داخل مركز خاص خارج منظومة التأمين الصحي الشامل.

ووصلت المريضة إلى قسم الطوارئ في الساعات الأولى من صباح اليوم عبر سيارة إسعاف، وهي فاقدة للوعي بالكامل ولا تظهر عليها مؤشرات حيوية. وعلى الفور، بدأ الفريق الطبي تنفيذ بروتوكول الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، واستخدم جهاز الصدمات الكهربائية، مع مراقبة مستمرة لمعدلات الأكسجين والضغط.

وكشف الفحص بالسونار عن تجمع دموي ضخم داخل تجويف البطن، ما تطلّب تدخلاً جراحيًا عاجلًا. وتم نقل المريضة لغرفة العمليات حيث أجريت لها جراحة طارئة لوقف النزيف الناتج عن مضاعفات الجراحة السابقة، مع توفير أكياس الدم من بنك الدم التابع للمجمع.

وأسهم التنسيق السريع بين أقسام الطوارئ والجراحة والتخدير والعناية المركزة في إنقاذ المريضة، التي استقرت حالتها ونُقلت إلى وحدة العناية المركزة لاستكمال فترة النقاهة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد خالد، مدير المجمع، أن "التدخل المنظم والتعاون بين مختلف التخصصات الطبية كان حاسمًا في إنقاذ حياة المريضة"، مشددًا على التزام المجمع بتقديم رعاية صحية متكاملة على مدار الساعة.

وشارك في التدخل نخبة من الكوادر الطبية، من بينهم: د. آلاء الدسوقي (استشاري الطوارئ)، د. مؤمن محمد السيد، د. مصطفى ناصر، د. إسلام سعد، إلى جانب طاقم التمريض ومستشار الأشعة د. بخيت محمد، وفريق العمليات والعناية المركزة.

تعكس هذه الواقعة جاهزية المجمع في التعامل مع الحالات الحرجة، ودوره كمرفق صحي رائد في تقديم خدمات الطوارئ والرعاية الفائقة.