نقاط الذبح المعتمدة في عيد الأضحى بالإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أعلنت محافظة الإسماعيلية عن اعتماد عدد من نقاط الذبح الرسمية داخل نطاق المحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية والفنية، بما يكفل الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

جاءت هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة التنسيق بين مديرية الطب البيطري ومديرية الصحة والجهات المعنية لضمان الذبح الآمن والتخلص السليم من المخلفات الحيوانية.

وبحسب البيان الصادر عن المحافظة، شملت نقاط الذبح المعتمدة عددًا من الجزارات المنتشرة في الأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، بعد التأكد من استيفائها شروط الترخيص، وتجهيزها بمرافق مناسبة وبيئة صحية لممارسة الذبح.

وفي حي أول، تم اعتماد جزارات: الحجف 1، والحجف 2، والحجف 3، بالإضافة إلى جزارة عيسى الحجف.

وفي حي ثانٍ، ضمّت القائمة جزارات: السمبو، وحمزاوي (في ميداني الفردوس والمشير)، وحمام الجداوي، وعبد الجواد، وعلي يوسف، وآل الرحمن، وأولاد الشيخ المسؤول، وأولاد عز، وأولاد خلف، وأولاد عبد الصمد، وسيد الطاهر، والسعد، والعمر، والممر، والمزرعة.

أما في حي ثالث، فشملت النقاط المعتمدة: جزارة فارس، وشعيب، وعبد الشافي، والسمبو، والطيب، وأحمد أفيونة، إلى جانب منفذ المنار، وجزارة "الدنيا بخير"، والأسواني، ونقاوة، وطلعت، وأولاد النادي.

كما أوضحت المحافظة أنه تم استبعاد 6 نقاط ذبح هذا العام لأسباب مختلفة، منها جزارة الجداوي وثلاجة عز بناءً على طلب أصحابها، فيما استُبعدت 4 نقاط أخرى لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وهي: جزارة عصفورة، وسيد الصغير، والبحوث، وأبو القاسم.

وشددت المحافظة على ضرورة التزام المواطنين بذبح الأضاحي داخل النقاط المعتمدة فقط، مؤكدة أن أي مخالفة سيتم التعامل معها وفقًا للقانون، ومناشدةً الجميع بالمساهمة في الحفاظ على نظافة المدينة وصحة المجتمع خلال أيام العيد.