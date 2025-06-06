مصرع طفلين وإصابة والديهما وشقيقهما في انقلاب سيارة بصحراوي أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

لقي طفلان مصرعهما، وأُصيب والداهما وشقيقهما، في انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط/القاهرة الصحراوي الشرقي، بالقرب من بوابة محافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث سير مروع نتجت عنه وفيات وإصابات.

انتقلت قوة أمنية وسيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم (1275 ب ط ع)، كانت في طريقها من القاهرة إلى سوهاج، إثر انفجار الإطار الأمامي.

أسفر الحادث عن وفاة الطفلين "آدم ص. أ."، 5 أعوام، وشقيقته "منة"، 10 أعوام، فيما أُصيب والدهما "صالح ا. ر."، 42 عامًا، ووالدتهما (35 عامًا، دون بيانات كاملة)، إلى جانب شقيقهما "حمزة"، 12 عامًا.

تم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، فيما تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.