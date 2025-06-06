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محافظ الأقصر يتفقد ساحة أبو الحجاج استعدادًا لصلاة العيد (صور)

01:53 ص الجمعة 06 يونيو 2025
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الأقصر - محمد محروس:

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، مساء الخميس، جولة تفقدية في ساحة سيدي أبو الحجاج الأقصري، لمتابعة الاستعدادات النهائية قبيل أداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

تفقّد المحافظ خلال الجولة أعمال الفرش والإضاءة، وتنظيم حركة المرور بمحيط الساحة، مؤكدًا أهمية توفير الأجواء المناسبة للمصلين لأداء الشعائر بسهولة ويسر.

كما حرص المحافظ على التفاعل مع عدد من المواطنين المتواجدين في الساحة، واستمع إلى مطالبهم، مشددًا على العمل على تلبيتها في أقرب وقت، في إطار تعزيز التواصل بين الأجهزة التنفيذية وأهالي المحافظة.

رافقه خلال الجولة حاتم جابر، سكرتير مدينة الأقصر.

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