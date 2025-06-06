3 مصابات في حريق محول كهرباء في بحري بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

أُصيبت ثلاث سيدات بحالات اختناق، مساء الخميس، نتيجة حريق اندلع في محول كهرباء مجاور لأحد محال الكوافير بشارع السد في منطقة بحري غرب الإسكندرية، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق في محول كهرباء بالمنطقة المشار إليها، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى التعامل مع الحريق والسيطرة عليه.

وأفادت المعاينة الأولية بأن الحريق نجم عن ماس كهربائي داخل المحول، ما أسفر عن تصاعد الأدخنة التي أدت إلى إصابة السيدات الثلاث بحالات اختناق أثناء وجودهن داخل محل الكوافير. وقد تم تقديم الإسعافات الأولية لهن في موقع الحادث دون الحاجة إلى نقلهن للمستشفى.