المنوفية- أحمد الباهي:

وقع حادث تصادم مروع على طريق "بركة السبع- شبين" بنطاق مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الخميس، بين سيارتين ملاكي، مما أسفر الحادث مع مصرع شاب وإصابة 3 آخرين، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بوقوع حادث تصادم، بين سيارتين، مما أسفر عن مصرع شاب يُدعى "محمد.ي" 19 عامًا، وأصيب ثلاثة أسمائهم كالتالي: "أحمد.ص" 25 عامًا، و"محمد.ب" 21 عامًا، و"محمد.ر" 25 عامًا، ونقلت جميع الحالات إلى مستشفى بركة السبع العام.

هذا وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.