صور نادرة من حفل إعادة افتتاح قناة السويس عام 1975

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نشرت هيئة قناة السويس مجموعة من الصور النادرة التي توثق اللحظات التاريخية للحفل الرسمي لإعادة افتتاح قناة السويس للملاحة احتفالاً بذكرى اليوبيل الذهبي بعد توقف دام لعدة سنوات نتيجة الحروب.

أُقيم الحفل على رصيف مبنى إدارة الهيئة بمدينة بورسعيد، بحضور الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وإلى جواره ضيف الشرف الأمير رضا بهلوي ولي عهد إيران آنذاك، بالإضافة إلى وفود رسمية من مختلف الدول العربية، ووزراء الدفاع، وممثلي وسائل الإعلام العالمية ووكالات الأنباء الدولية، في مشهد جسّد أهمية الحدث إقليميًا ودوليًا.

وعقب إلقاء الرئيس السادات خطابه التاريخي، قام الفريق أول محمد عبد الغني الجمسي، نائب رئيس الوزراء ووزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة وقتها، بتسليم “وثيقة تسليم القناة من الإدارة العسكرية إلى الإدارة المدنية” إلى المهندس مشهور أحمد مشهور، رئيس هيئة قناة السويس آنذاك، وذلك بعد تصديق الرئيس السادات على الوثيقة، لتبدأ الهيئة مهامها رسميًا في إدارة القناة اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا من يوم 5 يونيو 1975.

واختتمت مراسم الاحتفال في بورسعيد بقيادة الرئيس السادات للمدمرة الحربية “6 أكتوبر” ليترأس أول رحلة عبور رسمي عبر القناة بعد إعادة افتتاحها، متجهًا إلى مدينة الإسماعيلية، حيث قام بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية بمدخل مبنى الإرشاد.

وفي اليوم التالي، شارك الرئيس السادات في احتفالات مدينة السويس بعودة الملاحة إلى القناة، حيث أعطى إشارة بدء عبور أول قافلة من الجنوب في اتجاه بورسعيد.