حدائق ومنتزهات بني سويف تستعد لاستقبال المحتفلين بعيد الأضحى

بني سويف- حمدي سليمان:

تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، الحدائق العامة والمتنزهات والنوادي الاجتماعية، لمتابعة مدى جاهزيتها لاستقبال المواطنين والزائرين خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة للاستعداد للاحتفالات، وتوفير بيئة مناسبة للترفيه والاستجمام.

شملت الجولة حديقة سعيد النجار، وحديقة الشلال، وحديقة عابدين، وكورنيش النيل، ونادي الإدارة المحلية، وغيرها من المواقع التي تمثل متنفسًا هامًا لأهالي المحافظة وزائريها.

وشدد السكرتير العام المساعد على ضرورة الالتزام بمعايير النظافة والصيانة الدورية للمرافق العامة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة داخل تلك المواقع، إلى جانب توفير عناصر الأمن والسلامة وتكثيف أعمال التجميل والتشجير، بما يضمن راحة الزائرين ويعكس الوجه الحضاري للمحافظة.