39 مجزرا و207 ساحات للصلاة.. المنيا تعلن الطوارئ قبل عيد الأضحى

المنيا- جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الخميس، أن جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة أتمت كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وأن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوي المواطنين والتعامل معها على الفور.

وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ تكليفات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بالتواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية، والتعامل الفوري مع أي طارئ، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

كما أصدر توجيهاته لمديريتي الطب البيطري والتموين وكافة الجهات المعنية بتكثيف جهودها لمراقبة أعمال الذبح بالمجازر ومحلات الجزارة للتأكد من اتخاذ كافة أعمال النظافة والتطهير حرصا على الصحة العامة، واتخاذ اللازم قانونًا من إجراءات لمنع الذبح في غير المجازر الحكومية وتحت إشراف الطب البيطري للتأكد من سلامة الأضاحي، مع تكثيف الحملات علي الأسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر كافة المواد الغذائية وصلاحية السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي.

وأكد المحافظ جاهزية مجازر المحافظة والبالغ عددها 39 مجزراً لتعمل بكامل طاقتها قبل وأثناء عيد الأضحى المبارك من أجل تلبية طلبات المواطنين مع الالتزام بمراعاة الشروط والقواعد الصحية والبيئية اللازمة، مشيراً الى أن خدمة ذبح الأضحية تقدم مجاناً للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى تحت إشراف بيطري متكامل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والحد من الذبح العشوائي، حفاظًا على البيئة والصحة العامة، ووجه بضرورة توفير كميات كافية من أدوات النظافة والتعقيم، وتكثيف التواجد البيطري لضمان تقديم خدمة منظمة وآمنة خلال أيام العيد.

وأضاف المحافظ، أنه تم تخصيص 207 ساحات لإقامة صلاة العيد بها، بالإضافة إلى المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، مكلفاً بتوفير الأئمة ممن يشهد لهم بالاعتدال لأداء صلاة العيد وفق التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف مع الاهتمام بأعمال النظافة بمحيط المساجد.

وشدد كدواني على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وقيادات الأجهزة التنفيذية، على المتابعة والمرور المستمر على (المخابز- المستشفيات العامة والمركزية - الوحدات الصحية ـ الأسواق -المجازر- الجمعيات الاستهلاكية)، للتأكد من انتظام سير العمل بتلك الأماكن، وتوافر كافة السلع الاساسية لتلبية احتياجات المواطنين، والتأكد من سلامة المراسي، وصلاحية المعديات والمراكب الشراعية، بالتنسيق مع شرطة المسطحات، بالإضافة إلى متابعة جاهزية الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين ورفع مستوى النظافة بالميادين والحدائق العامة والرفع الفوري لكافة المخلفات والإشغالات.

كما أكد المحافظ، على رصد ومتابعة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبناء، خاصة خلال عطلة العيد، على أن تكون هناك غرف طوارئ مستمرة بالوحدات المحلية والزراعة والري لإزالة أي مخالفة على وجه السرعة، وهي في مهدها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بإعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات ومرفق الإسعاف، والتأكيد على توافر الأدوية، وتواجد الأطقم الطبية لاستقبال أي حالات مرضية أثناء العيد وسرعة التعامل مع أي حالة مرضية، إلى جانب تقديم مديرية الشباب والرياضة والثقافة بتنظيم العديد من البرامج والفعاليات مجانا للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

وأضاف محافظ المنيا أن مشروعات المواقف والنقل الداخلي بالمحافظة تتابع حركة المركبات وخطوط السير وتوفير الأعداد اللازمة من السيارات والتأكد من انتظام العمل أولاً بأول، وكذلك التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف التواجد المرورى بالمواقف والطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة لضمان السيولة المرورية المطلوبة.

وفيما يخص قطاعي الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحي، أكد المحافظ استمرار عمل النوبتجيات على مدار الساعة، وتواجد مسؤولين على مستوى عال من الكفاءة الفنية والادارية لوضع الحلول الفورية حال وقوع ظروف طارئة.