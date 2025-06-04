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إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين بائعي خضار ببني سويف

09:09 م الأربعاء 04 يونيو 2025

مشاجرة ارشيفية

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بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة، في مشاجرة نشبت بين عدد من بائعي الخضروات والفاكهة، فى مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، مساء اليوم الأربعاء.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بين طرف أول " محمد .ك.م"، 24 عامًا، مصاب بجروح متفرقة في الجسم، وشقيقيه "أحمد"، 26 عامًا، جرح قطعي في الجانب الأيسر من البطن، و"بلال" 22 عامًا، جرح قطعي في اليد اليسرى، وجروح متفرقة في الجسم، وطرف ثان "محمد .ج.م"، وشقيقيه "محمود "، و "أحمد"، و "عباس.أ.ع"، و "أحمد.م.ج".

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

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