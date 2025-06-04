مصرع طالب جامعي بطلق ناري على يد أحد أقاربه في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي طالب جامعي مصرعه، اليوم الأربعاء، بطلق ناري على يد أحد أقاربه في قرية الكرنك، مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت يفيد بمصرع طالب بطلق ناري في قرية الكرنك التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع "م"، طالب جامعي بطلق ناري، وأن المتهم في الواقعة أحد أقاربه أطلق عليه رصاصة أودت بحياته بسبب خلافات قديمة بينهما في قرية الكرنك مركز أبوتشت وفر هاربًا.

وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.