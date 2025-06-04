مصرع طالب غرقًا في مياه بحر يوسف ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

لقى طالب مصرعه غرقًا، في مياه بحر يوسف، في نطاق مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى الفشن المركزي، بوصول "حسن.س.ع"، 15 عامًا، مقيم عزبة عبداللطيف يوسف التابعة لقرية الجفادون بمركز الفشن، جثة هامدة، إثر تعرضه للغرق فى مياه بحر يوسف في نطاق القرية.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.