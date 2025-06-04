إعلان

ضبط 1.5 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في القليوبية

06:25 م الأربعاء 04 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي (5)
  • عرض 5 صورة
    دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي (4)
  • عرض 5 صورة
    دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي (3)
  • عرض 5 صورة
    دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شنت مراقبة المنشآت الغذائية بمديرية الصحة بالقليوبية، حملة على المطاعم غير المرخصة من أجل التأكد من وصول غذاء آمن للمستهلك، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية؛ والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية.

أسفرت الحملة عن ضبط حوالي طن ونصف دواجن متغيرة الخواص الطبيعية وغير مطابق للمواصفات، وتم التحفظ على المضبوطات وسحب عينة عشوائية وإرسالها إلى معامل بنها للفحص والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وجار العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف في القضية، كما تم تحرير محضر لعدم استيفاء المطبخ للشروط الصحية.

كما جرى تحرير محضر لعدم حمل المسؤول شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض الجلدية المعدية، كما تم التوصية بغلق المطبخ لإدارته بدون ترخيص ووجود خطر داهم على الصحة العامة وعدم استيفائه للشروط الصحية.

كما تلاحظ وجود 5 كجم من التوابل بها تغيرات ومجهولة المصدر تم إعدامها أثناء المرور.

في سياق آخر، أعلن أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقليوبية؛ تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، حيث تضمنت خطة الاستعداد عدة محاور.

وقال: تمثلت المحاور الوقائية في توفير الطعوم الكبدية لحديثي الولادة، مع توافر مخزون كافٍ من الأمصال والطعوم بالغرف الوقائية داخل كل إدارة صحية، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية والسلخانات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية الصحة بالقليوبية الدكتور أسامة الشلقاني وزارة الصحة بالقليوبية دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي عيد الأضحى المبارك النيابة العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بمشاركة الأهلي.. كيف يمكنك مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية بالمجان؟
اتحاد الكرة يخطر الزمالك بموعد انتهاء الموسم.. وهذا موقف زيزو
بعد إطلاقها في مصر.. كيف تفعل ميزة الـ 5G على هاتفك المحمول؟
مع الإطلاق الرسمي اليوم.. تعرف على مزايا خدمة الـ 5G
ارتفاع الحرارة.. تعرف على حالة الطقس في عيد الأضحى