ضبط 1.5 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شنت مراقبة المنشآت الغذائية بمديرية الصحة بالقليوبية، حملة على المطاعم غير المرخصة من أجل التأكد من وصول غذاء آمن للمستهلك، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية؛ والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية.

أسفرت الحملة عن ضبط حوالي طن ونصف دواجن متغيرة الخواص الطبيعية وغير مطابق للمواصفات، وتم التحفظ على المضبوطات وسحب عينة عشوائية وإرسالها إلى معامل بنها للفحص والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وجار العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف في القضية، كما تم تحرير محضر لعدم استيفاء المطبخ للشروط الصحية.

كما جرى تحرير محضر لعدم حمل المسؤول شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض الجلدية المعدية، كما تم التوصية بغلق المطبخ لإدارته بدون ترخيص ووجود خطر داهم على الصحة العامة وعدم استيفائه للشروط الصحية.

كما تلاحظ وجود 5 كجم من التوابل بها تغيرات ومجهولة المصدر تم إعدامها أثناء المرور.

في سياق آخر، أعلن أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقليوبية؛ تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، حيث تضمنت خطة الاستعداد عدة محاور.

وقال: تمثلت المحاور الوقائية في توفير الطعوم الكبدية لحديثي الولادة، مع توافر مخزون كافٍ من الأمصال والطعوم بالغرف الوقائية داخل كل إدارة صحية، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية والسلخانات.