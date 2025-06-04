نجاح أول جراحة لـ"المخ والأعصاب" بمستشفى بلقاس المركزي

الدقهلية - رامي محمود:

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، نجاح فريق طبي بمستشفى بلقاس المركزي في إجراء أول جراحة من نوعها في تخصص المخ والأعصاب، أنقذت حياة مريض كان يعاني من نزيف داخلي حاد بالبطن، وكسر بعظمة العضد الأيسر، مع إصابة بالعصب الكعبي للطرف العلوي الأيسر أدت إلى سقوط اليد بالكامل.

وصرح الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن العملية تمت على مرحلتين متكاملتين، مضيفًا أن المرحلة الأولى تم إجراء استكشاف جراحي للبطن للسيطرة على النزيف الداخلي، مع تنفيذ توصيلة بين المعدة والاثنى عشر لضمان استقرار الجهاز الهضمي، ثم استكمل الفريق المرحلة الثانية بتثبيت عظمة العضد الأيسر باستخدام شرائح ومسامير جراحية، إلى جانب تسليك العصب الكعبى المتضرر، في محاولة لاستعادة حركة الطرف المصاب.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، أن "العملية تمثل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة بمستشفى بلقاس، حيث شارك فيها عدد من الاستشاريين المتميزين في تخصصات المخ والأعصاب والجراحة العامة والعظام، ونجحوا في إنقاذ حياة المريض دون الحاجة لنقله لأي مستشفى إحالة، ما يعكس تطور الأداء المهني داخل وحدات الدقهلية."

وجرت العملية تحت إشراف الدكتور أحمد زاهر أستاذ جراحة المخ والأعصاب الدكتور صبرى أبو زيد رئيس قسم الجراحة والدكتور محمد العدوى استشارى الجراحة العامة والدكتور حاتم صالح استشارى التغذية هشام خلاف استشارى العظام والدكتور حاتم صلاح أخصائى التخدير ومن فريق التمريض نصره زكريا الشربيني ، نجوى عماد محمد ومني علاء عبدالفتاح.