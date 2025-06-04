من أسنان الخروف هتعرف عمره.. كيف تختار أضحيتك المثالية قبل العيد؟

المنيا- جمال محمد:

سجلت أسواق بيع الأضاحي في محافظة المنيا، إقبالاً ملحوظاً من المواطنين هذا العام مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وأجرى مصراوي بثاً مباشراً من داخل إحدى حظائر تربية وبيع الماشية بمحافظة المنيا ، للتعرف على أسعار الخراف هذا العام، وكيفية اختيار الأضحية المثالية.

وقال محمد علي أحد تجار الماشية، إن الأسواق هذا العلم شهدت إقبال ملحوظ من المشترين، وسجلت الأسعار 190 و200 للخراف، فيما سجلت أسعار الماعز 230 جنيه.

وعن إختيار الأضحية الجيدة قال علي، إن المشتري يجب أن يسأل جيداً على التاجر اولاً، ثم يأتي لمكان تربية الماشية، فإذا وجد أي قمامة أو أشياء غريبة فعليه الابتعاد، فالتربية السليمة تكون بوضع العلف والحشيش فقط.

ولفت مُربي الماشية النظر إلى معرفة جودة الماشية والأغنام من أسنانها مضيفاً: إذا كانت الأضحية كسرت سٖنة أو سنتان فمن العادي أن تشتريه، أما إذا كسرت خمس أو ستة أسنان فعليك الابتعاد عنها فوراً.