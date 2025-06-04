للمرة الثانية.. ضبط مصنع يعيد تدوير زيوت المحركات المستعملة ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

ضبطت مديرية تموين بني سويف، مصنعًا غير مرخص، يعيد تدوير زيوت المحركات المستعملة وتقليد العلامات التجارية بهدف الغش التجاري، بمركز الواسطى شمال المحافظة، لتصبح المرة الثانية في أقل من أسبوع.

تلقت مديرية تموين بني سويف بلاغا بوجود مصنع غير مرخص بمنطقة كوم أبو راضي الصناعي بمركز الواسطى، يعيد تدوير زيوت السيارات المستعملة وتعبئتها تميهدا لبيعها في الأسواق.

انتقل فريق من المفتشين التموينيين بقيادة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، وتبين وجود مصنع غير مرخص به معدات، وخامات تستخدم في إعادة تدوير وتعبئة زيوت السيارات المستعملة تمثلت في 2 تانك كبير الحجم مثبتة بالمصنع، وبها زيوت معدنية يستخدمها المذكور في التعبئة في عبوات جديدة بعد معادلة لزوجتها ومعالجتها بالحرارة والتسخين، والمواد الكيماوية.

كما جرى ضبط موتور ضخ موصل بالتنكات، و أجهزة تعبئة الزيوت في عبوات بلاستيك، و ماكينات لتغليف المنتج بعد الإنتهاء من التعبئة، مما يساهم في ادخال اللبس والتضليل على جمهور المستهلكين من حائزى السيارات.

جرى التحفظ علي كل محتويات المصنع، و70 طن من الزيوت المحترقة والمستعملة، و300 طن مادة انتروبين التي تستخدم في إزالة شوائب الزيت المحترق، واستدعاء إدارة التجارة الداخلية لسحب عينة من منتجات الزيوت الموجودة بالمصنع لإرسالها للمعامل، لفحصها لبيان مدي صلاحيتها للاستخدام من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة.