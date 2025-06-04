لجنة لمنع ذبح الأضاحى في شوارع أسوان وغرامات رادعة للمخالفين

أسوان – إيهاب عمران:

أصدر اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، قرارًا بتشكيل لجنة متخصصة للإشراف على عمليات الذبح والتداول الصحي للحوم الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك لضمان سلامة اللحوم والحفاظ على البيئة والنظافة العامة.

وأوضح المحافظ أن اللجنة، برئاسة اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، ستتولى متابعة أعمال النظافة بمواقع الذبح، وضمان التخلص الآمن من المخلفات، إضافة إلى الرقابة المشددة على منع الذبح في الشوارع والطرق العامة أو خارج المجازر المعتمدة، لما يسببه ذلك من أضرار بيئية وصحية جسيمة.

وأكد كمال أن الجهات المختصة ستتخذ إجراءات حازمة، تشمل توقيع غرامات مالية رادعة بحق المخالفين، مشيرًا إلى تخصيص أماكن إضافية للذبح تستوفي الاشتراطات الصحية ومتّصلة بشبكات الصرف الصحي، لتخفيف الضغط على المجازر الرسمية.

وشدد المحافظ على ضرورة التزام العاملين في محال الجزارة والمواطنين في أماكن الذبح المصرح بها بارتداء الكمامات، واتباع تعليمات التخلص من المخلفات خلال 24 ساعة، سواء عبر الشركات المتعاقدة أو الجهات الحكومية، لضمان نقلها إلى المدافن الصحية المعتمدة، والتعامل الآمن مع الجلود والعظام.

كما سيتم تنفيذ متابعة يومية لأعمال النظافة العامة، والتنسيق مع المواطنين لضمان الجمع الفوري لأي مخلفات، في إطار جهود المحافظة لحماية الصحة العامة خلال أيام العيد.