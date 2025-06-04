جثة الخلابيصي تثير الذعر في قنا.. والأمن يتحرك لحل اللغز

قنا- عبدالرحمن القرشي:

عثر أهالي في محافظة قنا ، اليوم الأربعاء، على جثة مجهولة الهوية بها آثار ذبح بالرقبة، ما أثار حالة من الذعر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بورد بلاغ من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بالعثور على جثة مجهولة الهوية لذكر في العقد الرابع من العمر بها آثار ذبح في الرقبة، بجوار كوبري الخلابيصي بالقرب من قرية الكوم الأحمر بفرشوط بشمال قنا.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى فرشوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.