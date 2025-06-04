قرار عاجل من قاضي المعارضات بشأن المتهمين بواقعة آثار قصر ثقافة الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الأقصر الجزئية، اليوم، تجديد حبس خمسة متهمين في واقعة التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الأقصر، وذلك لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لحين استكمال الاستجوابات بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت، أمس، قرارًا بحبس المتهمين لمدة 4 أيام احتياطيًا، على خلفية اتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل مبنى القصر بعمق بلغ 5 أمتار، ونفق ممتد يصل طوله إلى 9 أمتار، ما كشفته التحقيقات الميدانية والمعاينات الفنية التي أجرتها الجهات المختصة.

وينتظر أن تستكمل النيابة العامة استجواب المتهمين بعد انتهاء إجازة العيد، في ضوء ما تسفر عنه تقارير اللجان الأثرية والفنية المشكلة لفحص الموقع، وسط تحقيقات موسعة تشمل عددًا من المسؤولين الإداريين بقصور الثقافة في الأقصر.