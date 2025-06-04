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مصرع تلميذ صدمته دراجة نارية في قنا

12:55 م الأربعاء 04 يونيو 2025

جثة-أرشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي :

لقي تلميذ مصرعه، اليوم الأربعاء، صدمه موتوسيكل في قرية أبومناع بحري، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو تحت تصرف الجهات المختصة.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث موتوسيكل أسفر عن مصرع تلميذ في قرية أبومناع بحري في دشنا.

وبعد الفحص تبين مصرع أحمد.س.ب، يبلغ من العمر 9 سنوات صدمه موتوسيكل في قرية أبومناع بحري مركز دشنا، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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مصرع تلميذ قنا موتوسيكل قرية أبومناع مركز دشنا
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