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الأنبا بقطر أسقفًا لإيبارشية ديرمواس ودلجا بالمنيا

12:39 م الأربعاء 04 يونيو 2025

الأنبا بقطر أسقفًا لإيبارشية ديرمواس ودلجا بالمنيا

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المنيا-جمال محمد:

بعث اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، برقية تهنئة إلى نيافة الأنبا بقطر، بمناسبة سيامته أسقفًا لإيبارشية ديرمواس ودلجا للأقباط الأرثوذكس، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهامه الجديدة.

وأعرب المحافظ في برقيته عن خالص تهانيه وأطيب أمنياته لنيافة الأنبا بقطر، مؤكدًا أن هذه السيامة تمثل إضافة كبيرة للمحافظة، لما يتمتع به نيافته من حكمة وتفانٍ، ستسهم في ترسيخ قيم المحبة والسلام وتعزيز روح التآخي بين أبناء الوطن.

وأكد اللواء كدواني حرص المحافظة على دعم كل ما من شأنه تعزيز التعاون بين جميع الأطياف لخدمة المواطنين، والمضي قدمًا نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع ربوع المحافظة.

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الأنبا بقطر إيبارشية ديرمواس ودلجا المنيا اللواء عماد كدواني
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