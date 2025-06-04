جنوب سيناء – رضا السيد:

تداولت صفحات الغش الإلكتروني أسئلة امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء، قبل بدء اللجنة، وقامت مديرية التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات من خلال تأجيل فترة الامتحانات الأولى الخاصة بمادة العلوم، والتي كانت من المقرر أن تبدأ في الساعة 9 صباحًا وتنتهي في الساعة 11 صباحًا، لتبدأ في الساعة 11 صباحًا وتنتهي في الساعة الواحدة ظهرًا، ويقوم الطلاب بأداء الامتحانات بمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بداية من الساعة 1:30 حتى الساعة 2:30 ظهرًا.

كما اتخذت المديرية الإجراءات القانونية اللازمة للوصول إلى المتسببين في تسريب الامتحانات، والتأكيد على جميع رؤساء اللجان بضرورة مكافحة كافة أعمال الإخلال بالامتحانات، وضبط العملية الامتحانية، وعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة، أو أي وسيلة أخرى تساعد في خرق سرية الامتحانات سواء من قبل الطلاب أو المراقبين.

وأكد مصدر بالمديرية، أنه جرى تداول أسئلة امتحانات مادة العلوم في الساعة 12:30 مساء أمس، وعلى الفور جرى اتخاذ قرار عاجل بتأجيل الامتحانات، موضحًا أنه جرى استبدال أسئلة الامتحانات التي تم تسريبها بنسخة الأسئلة الاحتياطية، وجرى بدء الامتحانات بالفترة الأولى بداية من الساعة 11، وجميع اللجان يسودها الهدوء والنظام.

كما أكد المصدر أنه جرى إحالة الموضوع للشئون القانونية للتحقيق في الواقعة.