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احتراق توك توك ونفوق ماشية.. حريق هائل يلتهم منزلين في سوهاج- صور

10:44 ص الأربعاء 04 يونيو 2025
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سوهاج- عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، على حريق اندلع في منزلين بقرية العنبرية دائرة مركز شرطة المنشأة، دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بنشوب حريق في منزلين دائرة مركز شرطة المنشاة.

تبين من التحريات الأولية نشوب حريق في منزل مشيد بالبلوك ملك رفاعي محمود 85 عامًا مزارع، وامتداد النيران لمنزل مجاور ملك شقيقه "أبو السعود" 80 عامًا.

تمثلت التلفيات في احتراق محتويات المنزلين، ونفوق رأس ماشية وإصابة أخرى، واحتراق دراجة نارية "توك توك"، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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