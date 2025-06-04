ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية اليوم بمادة العلوم

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي بالإسماعيلية اليوم امتحان مادة العلوم، في آخر أيام جدول الامتحانات للعام الدراسي 2024/2025، وسط أجواء من الهدوء والانضباط.

وبلغ عدد الطلاب المقيدين لأداء الامتحانات هذا العام 30,324 طالبًا وطالبة موزعين على 165 لجنة امتحانية بجميع الإدارات التعليمية الثمانية، تحت إشراف مباشر من مديرية التربية والتعليم وبمتابعة دقيقة من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع غرف المتابعة بالإدارات.

وأكد أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن سير الامتحانات تم وفق الخطة الموضوعة دون تسجيل أية مشكلات مؤثرة أو مخالفات داخل اللجان، مشيرًا إلى أن عملية التصحيح قد بدأت بالفعل بالتوازي مع استمرار الامتحانات، حيث يجرى تصحيح مواد اللغة العربية والهندسة واللغة الإنجليزية وتكنولوجيا المعلومات في مراكز مخصصة وفق أعلى معايير الدقة والشفافية.

وأضاف أن أعمال الرصد والمراجعة ستنطلق فور الانتهاء من التصحيح، على أن يتم إعلان النتيجة في أقرب وقت ممكن، بعد اعتمادها رسميًا من السيد المحافظ.

وفي السياق ذاته، واصلت الأجهزة التنفيذية والأمنية جهودها في تأمين محيط اللجان وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للطلاب، فضلًا عن تواجد فرق طبية بجوار مقار الامتحانات تحسبًا لأي حالات طارئة.

وكان اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، قد تفقد خلال الأيام الماضية عددًا من لجان الامتحانات بعدد من المدارس، موجهًا بتوفير كافة سبل الراحة والدعم للطلاب داخل اللجان، ورفع الإشغالات الخارجية لتسهيل الحركة بمحيط المدارس.

وبهذا، تختتم محافظة الإسماعيلية امتحانات الشهادة الإعدادية في أجواء تتسم بالانضباط والتنظيم، وسط ترقب من أولياء الأمور والطلاب لإعلان النتائج خلال الأيام المقبلة.