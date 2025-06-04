

الأقصر - محمد محروس:

قررت نيابة الأقصر، حبس مقاول و4 عمال من المتهمين المتورطين في أعمال التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بمنطقة أبو الجود، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واستمرت جلسة التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة لـ9 ساعات متواصلة استمعت خلالها لأقوال المتهمين وبعض شهود العيان.

كانت النيابة الإدارية، قد أصدرت مساء الاثنين بيانًا قالت فيه: إن فريقًا من النيابة بالأقصر "القسم الثاني" انتقل لإجراء معاينة ميدانية لكلا من قصر ثقافة الطفل وقصر ثقافة الأقصر، برئاسة المستشار عصام عبداللطيف– مدير النيابة، وعضوية الأستاذ مصطفى عليان– رئيس النيابة، والأستاذ مؤمن الشرقاوي– وكيل النيابة، وبمرافقة عددا من المختصين بإقليم جنوب الصعيد الثقافي.

وأضاف البيان، أن هذه المعاينة جاءت تنفيذًا لتكليفات المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي ضوء ما رصده مركز الإعلام والرصد بشأن ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي من مخالفات جسيمة، تم الكشف عنها خلال زيارة الدكتور وزير الثقافة إلى الموقعين المشار إليهما بمدينة الأقصر، إذ أُجريت المعاينة ظهر الاثنين الموافق 2 يونيو الجاري.

وأسفرت المعاينة الأولى لقصر ثقافة الطفل عن رصد عددا من المخالفات، أبرزها: عدم وجود أي أعمال تطوير داخل المبنى، وتراكم كميات كبيرة من مخلفات الحفر، إلى جانب وجود حفرة عميقة يتجاوز عمقها أربعة أمتار داخل إحدى غرف الدور الأرضي، يُشتبه في استخدامها لأغراض التنقيب عن الآثار.

وتمتد هذه الحفرة إلى خارج المبنى، ما تسبب في حدوث هبوط أرضي وظهور حفرة في الشارع العام بقطر يقارب مترًا ونصف.

وفي وقت لاحق، انتقل فريق النيابة لمعاينة قصر ثقافة الأقصر، حيث كشفت المعاينة عن إهمال جسيم تمثل في تراكم كميات كبيرة من المياه الجوفية داخل غرفة الكهرباء والمحولات، بما يشكل خطرًا داهمًا على سلامة المبنى والعاملين به.

ووجهت النيابة الإدارية بسرعة تشكيل لجنة فنية تضم عددًا من المختصين بمحافظة الأقصر وإقليم جنوب الصعيد الثقافي، لفحص الواقعتين بشكل عاجل وإعداد تقرير فني شامل يتضمن ما تسفر عنه أعمال الفحص من تفاصيل ومخالفات.