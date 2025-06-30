جنوب سيناء – رضا السيد:

نظم فرع ثقافة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، احتفالية كبرى على المسرح الصيفي بمدينة طور سيناء، إحياءً للذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، وذلك تحت رعاية اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وفي إطار أجندة الفعاليات الثقافية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وضمن برامج وزارة الثقافة لتعزيز الهوية الوطنية.

وشهد الحفل تقديم باقة من الأغاني الوطنية قدمتها فرقة كورال قصر ثقافة شرم الشيخ، من بينها: "على باب مصر"، "عظيمة يا مصر"، "أنشودة مصر"، و"السلاح صاحي"، إضافة إلى مجموعة من الأغاني الفردية أبرزها "المقاوم" و"وحشاني الدنيا في بلدي".

كما أبهرت فرقة الفنون الشعبية للأطفال بقصر ثقافة الطور الحضور بعدد من الاستعراضات الفلكلورية المستوحاة من التراث المحلي والمصري، ومنها: "سيناء"، "مصر أم الدنيا"، "محارب كفه"، "صعيدي"، "السمسمية"، و"النوبة"، إلى جانب تقديم فقرة مميزة للتنورة.

حضر الاحتفالية عدد من قيادات المدينة، بينهم علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، وفوزي همام، رئيس المدينة الأسبق، ومنيرة فتحي، مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، والشاعرة أميمة إسماعيل، مدير قصر ثقافة شرم الشيخ، إلى جانب حضور جماهيري واسع من أهالي المدينة.

جاءت الفعاليات تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة الدكتور شعيب خلف، تأكيدًا على دور الثقافة في ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز المشاركة المجتمعية.