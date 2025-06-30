إعلان

احتفالية فنية وطنية بطور سيناء في الذكرى 12 لـ 30 يونيو (صور)

11:28 م الإثنين 30 يونيو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    احتفالية فنية وطنية بطور سيناء
  • عرض 10 صورة
    احتفالية فنية وطنية بطور سيناء
  • عرض 10 صورة
    احتفالية فنية وطنية بطور سيناء
  • عرض 10 صورة
    حفل ثورة ٣٠ يونيو
  • عرض 10 صورة
    فرقة الفنون الشعبية
  • عرض 10 صورة
    فرقة طور سيناء
  • عرض 10 صورة
    فرقة كورال قصر ثقافة شرم الشيخ
  • عرض 10 صورة
    احتفالية فنية وطنية بطور سيناء
  • عرض 10 صورة
    احتفالية فنية وطنية بطور سيناء
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جنوب سيناء – رضا السيد:

نظم فرع ثقافة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، احتفالية كبرى على المسرح الصيفي بمدينة طور سيناء، إحياءً للذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، وذلك تحت رعاية اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وفي إطار أجندة الفعاليات الثقافية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وضمن برامج وزارة الثقافة لتعزيز الهوية الوطنية.

وشهد الحفل تقديم باقة من الأغاني الوطنية قدمتها فرقة كورال قصر ثقافة شرم الشيخ، من بينها: "على باب مصر"، "عظيمة يا مصر"، "أنشودة مصر"، و"السلاح صاحي"، إضافة إلى مجموعة من الأغاني الفردية أبرزها "المقاوم" و"وحشاني الدنيا في بلدي".

كما أبهرت فرقة الفنون الشعبية للأطفال بقصر ثقافة الطور الحضور بعدد من الاستعراضات الفلكلورية المستوحاة من التراث المحلي والمصري، ومنها: "سيناء"، "مصر أم الدنيا"، "محارب كفه"، "صعيدي"، "السمسمية"، و"النوبة"، إلى جانب تقديم فقرة مميزة للتنورة.

حضر الاحتفالية عدد من قيادات المدينة، بينهم علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، وفوزي همام، رئيس المدينة الأسبق، ومنيرة فتحي، مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، والشاعرة أميمة إسماعيل، مدير قصر ثقافة شرم الشيخ، إلى جانب حضور جماهيري واسع من أهالي المدينة.

جاءت الفعاليات تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة الدكتور شعيب خلف، تأكيدًا على دور الثقافة في ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز المشاركة المجتمعية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

احتفالية وطنية طور سيناء ذكرى 30 يونيو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان