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إحالة أوراق عامل بالأقصر للمفتي لاختطافه طفلة والاعتداء عليها

09:53 م الإثنين 30 يونيو 2025

هيئة المحكمة

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الأقصر- محمد محروس:

قضت محكمة جنايات الأقصر، اليوم الإثنين، بإجماع الآراء، بإحالة أوراق المتهم "محمود. ع. خ. أ"، عامل يبلغ من العمر 26 عامًا ومقيم بمركز البياضية، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في توقيع عقوبة الإعدام، وذلك في القضية المتهم فيها باختطاف طفلة وهتك عرضها.

صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى الجاحر، وعضوية المستشارين مصطفى لطيف وعلي مصطفى صبري، وبحضور محمد جلال أبو سحلي وكيل النائب العام، وأمانة سر كل من حسن الحبري ومحمد حفني محمد وأحمد الطاهر.

تعود وقائع القضية إلى 17 سبتمبر من العام الماضي، حين أسندت النيابة العامة إلى المتهم قيامه باختطاف المجني عليها "ر. ي. م"، 4 سنوات، مستغلًا حداثة سنها، بأن جذبها عنوةً إلى مسكنه، بعيداً عن أعين ذويها، وارتكب في حقها جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها.

وجاء في أوراق القضية أن المتهم استخدم القوة والتغرير بالمجني عليها، وقد أُثبتت الواقعة بموجب التحريات وتقرير الطب الشرعي. وحددت المحكمة جلسة 3 أغسطس 2024 للنطق بالحكم.

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