بورسعيد – طارق الرفاعي:

افتتح اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، واللواء أركان حرب خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، مساء اليوم الإثنين، المرحلة الثالثة من تطوير الممشى السياحي المُطل على قناة السويس، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والسياسية والشخصيات العامة وأهالي المحافظة.

وتفقد المحافظ ومستشار رئيس الجمهورية الأعمال التي شهدها الممشى ضمن خطة التطوير، والتي شملت تحسين البنية التحتية والتصميم الحضاري بطول الواجهة المطلة على المجرى الملاحي. كما شهدت الفعالية عروضًا رياضية نظمتها مديرية الشباب والرياضة بقيادة محمد عبد العزيز، والتي امتدت من بداية الممشى حتى ساحة مصر.

من جانبها، أوضحت المهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات بمحافظة بورسعيد، أن مشروع الممشى السياحي أقيم على ثلاث مراحل بإجمالي طول 1.2 كيلومتر، وبتكلفة بلغت نحو 180 مليون جنيه، ليشكل وجهة سياحية وترفيهية متكاملة لأبناء المحافظة وزوارها.