بسبب الميراث.. قتل عمه في زراعات الموز بقنا

قنا – عبد الرحمن القرشي:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا ملابسات واقعة العثور على جثة مُعلم بالمعاش داخل زراعات الموز بقرية دندرة، التابعة لدائرة مركز قنا، حيث تبين أن وراء الجريمة شبهة جنائية مرتبطة بخلافات على الميراث.

وتلقى مركز شرطة قنا بلاغًا يفيد بالعثور على جثة رجل يبلغ من العمر 65 عامًا، مصابًا بطلق ناري في الرأس وملقى وسط الزراعات. وبالفحص، تبين أن المجني عليه كان يعمل مدرسًا قبل إحالته إلى المعاش.

وأسفرت التحريات عن أن المتهم بارتكاب الواقعة هو نجل شقيق المجني عليه، ويبلغ من العمر 21 عامًا، أطلق النار عليه أثناء عمله داخل أرضه الزراعية بسبب خلافات أسرية متعلقة بالميراث، ثم فرّ من مكان الحادث.

تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.