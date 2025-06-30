وكيل صحة أسيوط يتفقد مجمع المعامل استعدادًا لاستقبال مرشحي البرلمان

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، اليوم الإثنين، جولة ميدانية تفقدية داخل مجمع المعامل بمستشفى الصدر بحي شرق، لمتابعة مدى جاهزية المعامل لاستقبال المرشحين لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، وإجراء التحاليل الطبية المطلوبة ضمن إجراءات الترشح.

وخلال الجولة، اطمأن وكيل الوزارة على توافر الكوادر الطبية المؤهلة، وجاهزية قاعات الانتظار بما يضمن توفير بيئة مناسبة تليق بالمرشحين، إلى جانب التأكد من تواجد الفرق الطبية على مدار الساعة لضمان سرعة ودقة إجراء التحاليل وإصدار النتائج بسرية تامة.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة كل من الدكتور أحمد سيد موسى، وكيل المديرية للشؤون الوقائية، والدكتور عبد المالك محمود، مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي، والدكتورة هالة عبد المعطي، مدير إدارة الأمراض المعدية، إلى جانب الأستاذ القذافي عبد الرحمن، مدير إدارة الشؤون الإدارية، والأستاذ سالم هاشم، والأستاذ المعتصم بالله السيوطي، نائبي مدير إدارة المتابعة بالمديرية.

كما تم خلال الجولة استعراض آلية العمل وخطة استقبال المرشحين خلال الفترة المقبلة، بما يضمن انسيابية الإجراءات وتقديم خدمة طبية دقيقة وفقًا للمعايير المعتمدة.