محافظ الشرقية يفتتح "سوق اليوم الواحد" بالزقازيق بتخفيضات 30%

الشرقية ياسمين عزت

افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، فعاليات "سوق اليوم الواحد" المقام بمنطقة الصيادين بجوار إدارة شرطة النجدة بمدينة الزقازيق، والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، محمد نعمة كُجَك السكرتير العام المساعد، والمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين، واللواء دكتور إبراهيم متولي مدير مديرية الطب البيطري، إلى جانب رؤساء الأحياء ومديري الإدارات المعنية.

واستعرض المحافظ خلال جولته أجنحة السوق التي شملت مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية، من بينها: اللحوم، الألبان، الحلويات، عسل النحل، الخضروات، الفواكه، البقوليات، الزيوت، وغيرها من السلع، والتي تُعرض بتخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بالأسعار السوقية.

وأكد المحافظ أن المعرض يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ودولة رئيس مجلس الوزراء، بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لا سيما محدودي الدخل.

وأشار إلى أن السوق يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأجهزة التنفيذية والتجار ومؤسسات المجتمع، موجهاً الشكر للتجار وأصحاب الشركات المشاركة على التزامهم بخفض الأسعار ووضع تسعيرة استرشادية واضحة على المنتجات.

كما قرر المحافظ، خلال تفقده السوق، تخفيض أسعار بعض السلع الإضافية لتيسير الأمر على المواطنين، مشددًا على استمرار تزويد السوق بالسلع يوميًا طوال فترة التشغيل، مع ضمان توفر اللحوم والمنتجات الطازجة بكميات كافية وجودة مناسبة.

وشهد السوق تواجد فرق من الأطباء البيطريين لمتابعة سلامة الغذاء، ومراجعة صلاحية المنتجات، خاصة اللحوم ومشتقاتها، حرصًا على صحة المواطنين.

ودعا محافظ الشرقية المواطنين إلى التردد على السوق الذي يعمل يوم الاثنين من كل أسبوع، للاستفادة من العروض والتخفيضات، مؤكدًا استمرار المحافظة في إطلاق المبادرات التي تخدم المواطن وتوفر احتياجاته اليومية.

من جانبهم أعرب المواطنون عن رضاهم بالمبادرة، مؤكدين أن أسعار السوق أقل من مثيلاتها في المحال التجارية، وأن المعرض سهّل عليهم الحصول على مستلزماتهم الغذائية بأسعار تتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية.